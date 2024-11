Deze twaalf groenten bewaar je waarschijnlijk verkeerd

Het blijft onderwerp van discussie: welke groenten moeten nu wel of niet in de koelkast? Sommigen bederven eerder als je ze gekoeld bewaart, terwijl anderen zich juist beter houden als je ze op een droge, donkere plek neerlegt. We zetten de groenten waar de meeste twijfel over bestaat nog eens op een rij.

Uien

Uien moeten níet in de koelkast. Ze nemen gemakkelijk vocht op waardoor ze gekoeld veel sneller bederven. Een droge, koele plaats dus. Denk aan de garage of een kelder. Liefst bewaar je ze ook apart, omdat ze een bederfelijk gas afgeven.

Aardappelen

Ook aardappelen kun je beter buiten de koelkast bewaren. De koude zet het zetmeel namelijk om in suiker, waardoor de smaak en textuur verandert. Stop aardappels bovendien niet in een plastic zak, maar in een zak van papier, die een beetje ventileert.

Maiskolven

Maiskolven kun je beter helemaal niet bewaren. Ze smaken verreweg het best als je ze dezelfde dag nog opeet. Als het echt moet bewaar ze dan in het blad en consumeer ze binnen drie dagen.

Sla

Iedereen weet dat een zak voorverpakte sla snel bederft. Er verschijnen druppeltjes aan de binnenkant van de zak en voor je het weet gaat hij bol staan. Dat komt omdat verse sla heel droog moet zijn. Leg de blaadjes dus in een bak op een stukje keukenpapier en doe er nog een keukenpapiertje over heen. Begin dan met een nieuwe laag sla en ga zo verder.

Komkommer

Komkommer kan niet zo goed tegen extreme kou. Desondanks mag hij wel in de koelkast, maar zorg dat je hem niet in de buurt van de vriezer legt.

Knoflook

Knoflook bewaar je niet gekoeld, maar in een donker keukenkastje zonder zakje erom.

Spruitjes

Spruiten kun je beter uit de zak halen en in een bakje stoppen zonder deksel. De buitenste blaadjes worden misschien slap, maar de binnenste blijven lekker vers.

Asperges

Asperges blijven het beste vers in water. Stop ze dus in een fles waarin je ze helemaal onderdompelt.

Aubergines

Tien tegen een dat je aubergines in de koelkast bewaart. Dat kun je dus beter niet doen. Het liefst leg je ze in een donker kastje neer en niet in een plastic zak maar in een bakje.

Selderij

Selderij is het lekkerst als het vochtig is. Doe er dus wat aluminiumfolie om heen, zodat het vocht bij de selderij blijft.

Rode bieten

Als je rode bieten op de juiste manier bewaart, kunnen ze tot wel drie maanden goed blijven. Het beste kun je de groene bladeren verwijderen, omdat die snel bederven. Bewaar ze daarna in de koelkast.

Bosui

Ook bosui vraagt een speciale behandeling. Bind de uitjes samen met een elastiek en zet ze in een kan water die je bedekt met een plastic zak. Dan blijven de uien het langste vers.