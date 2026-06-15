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Meer internetverkeer bij drinkpauzes eerste WK-wedstrijd Oranje

Samenleving
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 10:20
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UTRECHT (ANP) - Naast de rust waren ook de drinkpauzes populair om te scrollen op de telefoon tijdens de eerste WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan zondagavond. Dat meldt VodafoneZiggo op basis van internetgebruik onder klanten tijdens de wedstrijd.
VodafoneZiggo signaleerde ook op het mobiele netwerk meer verbruik, met een gemiddelde piek van 18 procent meer verkeer ten opzichte van een reguliere zondagavond. "Zodra de scheidsrechter floot voor de aftrap, dook het internetverkeer thuis duidelijk omlaag. De officiële rust bleek echter niet het enige moment om de telefoon te pakken: de korte drinkpauzes halverwege de helften waren voor Oranje-fans net zo'n groot signaal om te gaan scrollen en appen", laat het bedrijf weten.
Ook bij online en interactieve tv-diensten lag de piek gemiddeld 20 procent hoger dan op een 'normale' zondagavond.
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