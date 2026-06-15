Bron: VS en Iran houden deze week indirecte besprekingen in Doha

DOHA (ANP/AFP) - De Verenigde Staten en Iran gaan deze week indirecte besprekingen houden in de Qatarese hoofdstad Doha, zegt een diplomaat tegen persbureau AFP. Die gesprekken zijn bedoeld als voorbereiding op de ondertekening van een deal tussen de twee landen, vrijdag in Zwitserland.

De bron meldt dat er Qatarese functionarissen in Teheran waren voor bemiddeling. Ze zouden Iran inmiddels hebben verlaten, "na zeventien uur intensieve onderhandelingen". Qatar is niet de hoofdbemiddelaar tussen Iran en de VS, dat is Pakistan. Dat land kondigde zondagavond aan dat er een akkoord was.