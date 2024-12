Meer jongeren naar Halt om vuurwerkovertredingen

DEN HAAG (ANP) - In 2023 werden 950 jongeren naar Halt verwezen voor een vuurwerkovertreding. Dat is een toename van 30 procent vergeleken met het jaar ervoor, toen 730 jongeren werden doorgestuurd, blijkt uit een analyse van het ANP op basis van cijfers van het CBS.

Een woordvoerder van Halt zegt dat de toename verband houdt met de gevolgen van de coronapandemie. "Meer jongeren bleven tijdens de pandemie binnen, mede door de avondklok. Hierdoor was het aantal verwijzingen naar Halt lager. De aantallen zijn nu weer vergelijkbaar met de periode voor de pandemie." Stichting Halt probeert jongeren die crimineel gedrag vertonen weer op het goede pad te krijgen.

In 2019, het jaar voordat de pandemie uitbrak, werden 1200 jongeren naar Halt doorverwezen wegens vuurwerkovertredingen. In verhouding met het totale aantal jongeren dat naar Halt werd doorverwezen, lag het percentage jongeren dat om vuurwerkovertredingen werd doorgestuurd in 2023 wel hoger dan voor de pandemie. Het ging vorig jaar om 9 procent, in 2019 was dit bijna 8 procent.

Afnemende trend

Sinds 2013 is er een afnemende trend in het aantal jongeren dat voor een vuurwerkovertreding naar Halt wordt doorverwezen. In dat jaar waren het er nog 1970. De Halt-woordvoerder verklaart: "Over het algemeen zien we een afname van het aantal jongeren dat naar Halt doorverwezen wordt."

De politie, die jongeren naar Halt doorverwijst, kan op korte termijn geen verklaring over de cijfers geven.