Meer mensen in 2024 verdronken dan in jaren ervoor

Vorig jaar zijn in Nederland 146 mensen in open water, of in huis of tuin verdronken. Het ging om 107 inwoners en 39 mensen uit andere landen. Dit waren er 7 meer dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om het hoogste aantal in bijna 30 jaar.

Het gaat hierbij alleen om verdrinkingsongevallen. Gevallen van zelfdoding of moord zijn niet meegenomen. Driekwart van de verdrinkingen vond plaats in open water zoals een sloot, rivier, kanaal, gracht of recreatieplas. Ruim 18 procent van de verdrinkingen gebeurde in een huis of tuin.

In de afgelopen tien jaar overleden jaarlijks gemiddeld 91 inwoners van Nederland door een zogenoemde accidentele verdrinking. Gemiddeld overleden elk jaar 29 mensen die geen inwoner van Nederland waren, zoals toeristen, illegalen of tijdelijke werknemers, aldus het CBS.

Buitenland

Het aantal verdrinkingsongevallen is het hoogst onder ouderen. Zij vormen bijna de helft van alle verdronken mensen. Bij deze groep was een val in het water bij 69 procent de aanleiding voor verdrinking. Het CBS noemt als oorzaken van een val onder meer uitglijden, alcoholgebruik, onwelwording of dementie.

Van 2015 tot 2024 verdronken 61 kinderen jonger dan 10 jaar en 48 kinderen en jongeren tussen de 10 en 20 jaar. Van hen had meer dan de helft een niet-Nederlandse herkomst. Ze waren bijvoorbeeld zelf in het buitenland geboren of een of beide ouders kwamen uit het buitenland. Onder kinderen tot 10 jaar die in een land buiten Europa zijn geboren, was het risico op verdrinking elf keer groter dan onder kinderen met een Nederlandse afkomst. Onder 10- tot 20-jarigen was dit risico zestien keer zo groot.

De meeste mensen verdronken de afgelopen tien jaar in de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond, met in beide regio's 89 verdrinkingsongevallen. Van de verdrinkingen van mensen die niet in Nederland woonden, gebeurde 20 procent in de gemeente Amsterdam.