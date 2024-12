Meer toezicht op dierenparken en stadsboerderijen om vuurwerk

DEN HAAG (ANP) - Dieren op stadsboerderijen en in dierentuinen worden tijdens oud en nieuw extra in de gaten gehouden. Maar de overlast van vuurwerk is niet dermate ernstig dat er drastische maatregelen nodig zijn. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP langs verschillende stadsboerderijen en dierenparken.

Rond de stadsboerderijen in Den Haag, Utrecht en Rotterdam gelden vuurwerkverboden. Wel houden de medewerkers de dieren in aanloop naar oudejaarsdag goed in de gaten om te zien wat ze nodig hebben als er toch vuurwerk klinkt.

De meeste dieren staan 's nachts al binnen in de winterperiode, op oudjaarsdag geldt dat ook voor schapen in Den Haag. Maar daar doe je schapen volgens een woordvoerder geen plezier mee vanwege hun dikke vachten. In Rotterdam gaan alle dieren al vanaf een aantal dagen voor oud en nieuw 's avonds naar binnen. Tijdens oudejaarsnacht worden de dieren met camera's in de gaten gehouden en op 1 januari is er op elke locatie een medewerker, terwijl de boerderijen zelf gesloten zijn.

Radio

Bij de meeste dierentuinen valt de overlast van vuurwerk mee omdat de parken in een natuurgebied of een vuurwerkvrije zone liggen. Wel gaan sommige dieren in vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn tijdens oud en nieuw naar binnen. Ook blijven in overdekte verblijven de lichten aan zodat de dieren minder last hebben van siervuurwerk. In Eindhoven Zoo gaan dieren die last hebben van de knallers naar het nachtverblijf.

In Wildlands Emmen staat tijdens de jaarwisseling constant de radio aan in de savannestal, zodat het niet ineens van stil naar lawaai gaat als het vuurwerk losbarst. Ook raken de dieren door een evenement in de kerstvakantie met muziek en gekleurde lampjes alvast gewend aan het rumoer van oud en nieuw. In Aquazoo Leeuwarden zijn de dieren ook al wat gewend door overvliegende straaljagers van de nabijgelegen luchtmachtbasis, maar ze worden alsnog extra in de gaten gehouden tijdens oudjaarsavond.