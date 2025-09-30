Meerdere doden bij ingestorte school Java, tientallen vermist

JAKARTA (ANP/AFP/DPA) - Bij de zoektocht naar overlevenden bij de ingestorte school in Oost-Java zijn nog twee doden aangetroffen, melden lokale autoriteiten. Het totale aantal sterfgevallen ligt daarmee voor nu op drie. Nog zeker 38 mensen zijn vermist. Tot dusver zijn 102 mensen onder het puin vandaan gehaald, aldus een woordvoerder van het reddingsteam.

Het schoolgebouw stortte in toen bouwvakkers beton aan het storten waren voor een derde verdieping die nog in aanbouw was, aldus de woordvoerder. Het gebouw zou zijn ingestort onder het extra gewicht. Op dat moment waren circa honderd leerlingen op de tweede verdieping aanwezig voor het middaggebed.