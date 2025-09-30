Duitse bondskanselier Merz spreekt steun uit voor vredesplan Gaza

BERLIJN (ANP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn steun uitgesproken voor het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Merz noemt het stappenplan van de Amerikanen tot nu toe de beste kans op een einde aan de oorlog.

"Hamas moet nu instemmen en de weg naar vrede vrijmaken", zei Merz tegen familieleden van Israëlische gijzelaars op zijn kantoor in Berlijn. De bondskanselier bedankte de Amerikaanse president Donald Trump voor zijn "volhardende inzet".

Ook voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen sprak eerder haar steun uit voor het plan. Beide bewindslieden laten weten actief te willen meewerken aan de uitvoering ervan. De Duitse regering staat in nauw contact met de VS, aldus Merz.

Trump presenteerde het plan maandag in het bijzijn van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het plan telt twintig punten, waaronder een gevangenenruil en een onmiddellijk einde aan de oorlog. Het Israëlische leger moet zich terugtrekken uit Gaza en Hamas mag geen rol krijgen in het nieuwe bestuur.