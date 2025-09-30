ECONOMIE
WSJ: Boeing werkt aan opvolger voor 737 MAX-vliegtuig

Economie
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 10:12
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Boeing werkt aan een nieuw vliegtuig dat op termijn de 737 MAX moet opvolgen. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Volgens de zakenkrant bevinden die werkzaamheden aan het nieuwe narrowbody-vliegtuig, een toestel met één gangpad, zich nog in een vroege fase, met bijvoorbeeld een ontwerp van het interieur.
Ook zou Boeing gesprekken hebben gevoerd met producenten van vliegtuigmotoren over het nieuwe toestel. Topman Kelly Ortberg heeft volgens de krant eerder dit jaar met het Britse Rolls-Royce gepraat over een nieuwe motor voor het vliegtuig. Ortberg heeft nog niet publiekelijk gesproken over plannen voor een opvolger van de 737 MAX, het bestverkopende toestel van Boeing.
Boeing kampte vorig jaar nog met een reeks technische problemen met de 737 MAX. Daardoor kwam het bedrijf onder verscherpt kwaliteitstoezicht te staan van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit.
