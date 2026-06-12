Meerdere gewonden na explosie bij flatgebouw Amsterdam Nieuw-West

AMSTERDAM (ANP) - Bij een flatgebouw aan de Osdorper Ban in Amsterdam Nieuw-West heeft een explosie plaatsgevonden, waarna een grote brand uitbrak. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen, bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Vier mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is nog niets bekend.

De explosie gebeurde in een bijgebouw onder de flat. De brand die uitbrak verspreidde zich vervolgens naar het flatgebouw, dat ontruimd is. De bewoners worden opgevangen op een opvanglocatie. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Er wordt rekening gehouden met alle scenario's.

Een deel van het pand is ingestort, aldus de veiligheidsregio. Op beelden is een groot gat in het bijgebouw te zien. Een specialistisch team van de brandweer, het zogeheten Specialisme Technische Hulpverlening, is ter plaatse voor hulpverlening bij de instorting. Ook is een team van het Urban Search and Rescue (USAR) aanwezig. Zij zullen met speurhonden het pand doorzoeken op mogelijke slachtoffers. De verwachting is dat dit lang gaat duren. De hulpdiensten moeten zorgvuldig te werk gaan omdat de oorzaak van de explosie niet bekend is, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie komt ook ter plaatse voor onderzoek. Het gas naar het pand wordt afgesloten, zodat de brandweer het vuur veilig kan blussen.

Er komt veel rook vrij door de brand. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd die geen verhoogde waarden aantonen. Omwonenden worden wel geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen als ze last hebben van de rook.