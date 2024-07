Meerdere wandelaars oververhit bij Vierdaagse

NIJMEGEN (ANP) - Het Rode Kruis heeft donderdag al meerdere oververhitte wandelaars geholpen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Ze zijn geholpen met koelpacks of natte handdoeken, meldt een woordvoerster.

Op alle verzorgingsposten langs de route is extra water en ijs om mensen te koelen, aldus de woordvoerster. Bij het eindpunt op de Wedren in Nijmegen is een extra koelbad en zijn extra bedden om mensen die kampen met hitteklachten te behandelen. De extra faciliteiten van het Rode Kruis zijn er vrijdag ook, als het nog warmer wordt. De organisatie van de Vierdaagse heeft de routes van vrijdag met 10 kilometer ingekort. Ook hoeven militairen dan geen 10 kilo bepakking bij zich te dragen.

Op de verzorgingsposten van het Rode Kruis is voor de wandelaars extra zonnebrand beschikbaar. De hulporganisatie roept deelnemers van de Vierdaagse op om genoeg water te drinken, om zout te eten en om geregeld in de schaduw te pauzeren.