Meeste ouderen geven hun leven een 8 of hoger in peiling

WOERDEN (ANP) - Veruit de meeste ouderen in Nederland voelen zich behoorlijk gelukkig, zo valt op te maken uit een peiling in opdracht van ouderenorganisatie ANBO-PCOB. Van de bijna 5500 ondervraagden geeft 60 procent het leven op dit moment een rapportcijfer 8 of hoger. De belangrijkste factor die het levensgeluk beïnvloedt, is mentaal welzijn. Ook gezondheid, sociale contacten, woonomgeving en financiële situatie maken een groot verschil.

Een kwart van de respondenten geeft het leven een 7, voor een minderheid van 6 procent is het onvoldoende (rapportcijfer 1 tot en met 5). Het gemiddelde cijfer dat deelnemers aan hun leven geven, is een 7,6.

De uitkomsten van de 'Ouderen Geluksbarometer' maken duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen de Nederlandse ouderen. Wie zichzelf beoordeelt als 'emotioneel in topvorm' geeft het leven gemiddeld een 8,7 als cijfer. De groep die zich zorgelijk en emotioneel uitgeput voelt, komt niet verder dan een 5,4. Ouderen die niet worden beperkt door gezondheidsproblemen, scoren twee punten hoger dan senioren die daar "ernstige beperkingen" van ondervinden. Mensen met veel sociale contacten en ouderen die vrijwilligerswerk doen, rapporteren ook meer levensgeluk dan mensen die weinig contacten hebben.

Verrast

Directeur-bestuurder Anneke Sipkens van ANBO-PCOB is "blij verrast" met de uitkomsten. "Vooral de verbondenheid met andere mensen levert een forse dosis geluk op", concludeert ze.

Onderzoeksbureau Abbi Insights heeft de peiling uitgevoerd. De resultaten zijn volgens de onderzoekers representatief voor kenmerken als geslacht, opleidingsniveau en regio.