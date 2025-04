Meloni ontvangt Amerikaanse vicepresident

ROME (ANP) - De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft in Rome de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance gesproken. De ontmoeting kwam een dag na het bezoek van Meloni aan de Amerikaanse president Donald Trump in Washington.

Volgens het Witte Huis bespraken Meloni en Vance "de belangrijke culturele en religieuze banden tussen de Verenigde Staten en Italië, de voortdurende inspanningen om eerlijke en wederzijdse handel te garanderen en een vreedzame oplossing voor de brute oorlog tussen Rusland en Oekraïne".

Trump toonde zich een dag na het gesprek met Meloni enthousiast over de Italiaanse leider. "De indruk die ze op iedereen achterliet was FANTASTISCH!!!", meldde hij op zijn platform Truth Social. Meloni had in het Witte Huis de overeenkomsten tussen de twee conservatieve regeringen benadrukt. Trump nam de uitnodiging aan voor een officieel bezoek aan Italië.

Meloni, een van Trumps favoriete contacten in Europa, ziet zichzelf als "bruggenbouwer", ook in het conflict om invoerheffingen.