Loodgieters zijn 20 minuten bezig bij Eduard en rekenen 3000 euro

Velpenaar Eduard Mesritz (66) had een verstopte leiding. Dat zou 35 euro kosten, maar eerdat de werknemers weg waren, was dat bedrag opgelopen tot 3000 euro.

Mesritz vroeg aan de telefoon al wat het zou gaan kosten: minimaal 35 euro was toen het antwoord, zo vertelt hij aan AD.nl. Hij vroeg het nog eens aan de monteurs die bij hem binnenkwamen. "Volgens hen ging het om 35 euro plus 169 euro vaste kosten. Ik zat in een digitale meeting en wilde graag verder met mijn werk. Ik ging ervan uit dat het voor dat bedrag zou zijn opgelost en vond het nog wel te doen.”

Maar daarmee was het niet opgelost. "Algauw hoorde ik ze roepen: het zit op straatniveau. Ze begonnen steunend en kreunend heen en weer te lopen, van en naar de auto. Toen kreeg ik te horen dat ze óók een bedrag van 89 euro per meter riolering in rekening zouden brengen.”

Ze hadden het over 15 meter van het huis van Mesritz naar het riool in de straat. Volgens hem is dat onzin: het is hooguit 5 meter. "Je zou kunnen zeggen dat ik er met mijn hoofd niet helemaal bij was. Stom, ik weet het. Ik waarschuw mijn moeder van 94 altijd voor oplichters. Nu ben ik er zelf ingetuind. Ik ben compleet overbluft en wil iedereen waarschuwen: zó kan het dus gaan.”

Want het wordt nog erger: bij vertrek krijgt hij een QR-code onder zijn neus gedrukt. "Of ik die ook wilde scannen. Heb ik gedaan, ja. Ik was volledig overdonderd.” Er blijkt twee keer 1499,99 euro van zijn rekening te zijn afgeschreven.

Het geld is naar SMR Dienstverlening in Lelystad gegaan, dat onvindbaar is online. Het telefoonnummer van het bedrijf is ook niet meer bereikbaar.