ROME (ANP) - De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft Donald Trump gefeliciteerd met zijn overwinning in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Op X schrijft ze dat ze er zeker van is dat ze de band tussen Italië en de VS "nu nog verder zullen versterken".

"Mijn oprechte felicitaties aan de nieuwgekozen president van de Verenigde Staten Donald Trump", aldus Meloni. Verder schrijft ze dat de landen verbonden zijn door "gemeenschappelijke waarden en een historische vriendschap".