Waarom je cake écht niet mag bakken zonder boter én bakpapier

Mooi om ook de simpelste onderwerpen te zien in gerenommeerde media. De Washington Post (en trouwens ook de New York Times) doen ook aan koken en doe-het zelf.

Zo buigt de Post zich over deze vraag: moet je dat cakeblik nu invetten én een vel bakpapier gebruiken? Ja, zeggen professionele bakkers – en ze hebben daar goede redenen voor.

Wie ooit uren heeft gespendeerd aan kloppen, mengen en wachten, kent de frustratie van een cake die in stukken uit de vorm komt. The Washington Post citeert recepten­editor Becky Krystal: “Ik vet de bodem altijd in, zelfs onder een bakpapiertje, omdat boter fungeert als ‘lijm’ zodat het papier niet omkrult en er geen beslag onder kruipt”. Die extra laag vet voorkomt ook dat ultraluchtig beslag toch blijft kleven.