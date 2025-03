Mengele, Eichmann: Argentinie gaat banden met Nazi's onthullen

Argentinië gaat eindelijk, na 80 jaar, onthullen welke rol het land heeft gespeeld bij het redden van Nazi's. Vast staat dat vele oorlogsmisdadigers in Argentine en aangrenzende Paraguay wisten te ontkomen aan vervolging. Een van de ergste, Eichmann, werd door de Mossad uiteindelijk gevonden en naar Israël gebracht, dr. Mengele werd nooit gevonden, terwijl de Zuid-Amerikaanse regimes wisten waar hij was.

Naar schatting zeker tienduizend oorlogsmisdadigers ontvluchtten na de Tweede Wereldoorlog Duitsland en Europa. Ongeveer vijfduizend van deze nazivluchtelingen kwamen terecht in Argentinië.

De huidige president van Argentine, Milei, heeft vorige week in een gesprek met vertegenwoordigers van het Simon Wiesenthal Centrum in Buenos Aires de toezegging gedaan om de geheime documenten te openbaren. Hij deed zijn belofte nadat de Republikeinse Amerikaanse senator Chuck Grassley, die ook aanwezig was bij het overleg, hem een brief had overhandigd waarin Argentinië wordt gevraagd om mee te werken aan het onderzoek naar Duitse oorlogsmisdadigers.

De uiterst rechtse Milei maakt zelf al enige tijd een proces van bekering tot de Joodse religie door. Sinds zijn aantreden in december 2023 heeft de Argentijnse president duidelijk gemaakt dat hij buitenlands beleid van Argentinië op een lijn wil brengen met dat van de VS en Israël.

Als het archief van de naar Argentinië gevluchte nazi’s wordt gedeclassificeerd, wordt misschien duidelijk hoe de oorlogsmisdadigers na de Holocaust vanuit het Derde Rijk naar Latijns-Amerika zijn gevlucht. Zij ontsnapten aan hun straf via de zogenaamde rattenlijn, een ondergronds netwerk waarin de katholieke kerk, voormalige nazi’s en nazisympathisanten een belangrijke rol speelden.

De geheime dossiers die Argentinië openbaar wil maken, bevatten gedetailleerde financiële gegevens die meer licht kunnen werpen op welke nazi’s na de Tweede Wereldoorlog in Argentinië zijn ondergedoken, wat hun vluchtroutes waren en wie hen daarbij geholpen hebben. Er zou in staan wie in Argentinië de naar het Zuid-Amerikaanse land gevluchte oorlogsmisdadigers al die jaren hebben beschermd en wat de omvang was van de lokale steun die hun aankomst en bescherming heeft vergemakkelijkt.