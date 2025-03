Europese autobranche wil dialoog EU en VS over autoheffingen

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie en de Verenigde Staten moeten met elkaar in gesprek om Amerikaanse importheffingen op auto's af te wenden, vindt de Europese brancheorganisatie voor autofabrikanten ACEA. De belangenbehartiger maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen als de door president Donald Trump aangekondigde heffingen van 25 procent ingaan. Die leggen extra druk op Europese autofabrikanten, die al te maken hebben met felle concurrentie en de overgang naar elektrisch rijden.

"We dringen er bij president Trump op aan om na te denken over de negatieve impact van handelstarieven, niet alleen op automakers wereldwijd maar ook op de binnenlandse productie in de Verenigde Staten", zegt ACEA's directeur-generaal Sigrid de Vries. De organisatie wijst ook op de investeringen die Europese autofabrikanten hebben gedaan in de VS en de banen die ze hebben gecreëerd.