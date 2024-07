Mensenrechtenorganisatie: Duitser krijgt doodstraf in Belarus

MINSK (ANP/AFP) - Een Duitse man is eind juni ter dood veroordeeld in Belarus, meldt de Belarussische mensenrechtenorganisatie Viasna vrijdag. Rico Krieger is beschuldigd van verschillende misdaden, waaronder terrorisme en huurlingenactiviteiten. Hij is veroordeeld tot het vuurpeloton, maar het is onduidelijk of de straf al is voltrokken of dat Krieger in hoger beroep is gegaan.

De Duitser werd veroordeeld in een proces dat deels achter gesloten deuren werd gehouden, aldus de organisatie. Volgens Viasna is Krieger ervan beschuldigd een explosie te hebben veroorzaakt. Ook zou het Kalinouski Regiment, een Belarussische groep strijders die vrijwillig tegen Rusland vocht in Oekraïne, een rol spelen in de zaak. Verdere details van de beschuldigingen zijn onduidelijk. Het officiële persagentschap van Belarus heeft niks gemeld over de zaak.

Volgens Viasna werkte Krieger als reddingswerker voor het Duitse Rode Kruis. In het verleden zou hij als gewapende beveiliger hebben gewerkt bij de Amerikaanse ambassade in Berlijn.

Het was volgens de mensenrechtengroepering de eerste keer dat iemand terechtstond voor huurlingenactiviteiten in Belarus. Het is het enige land in Europa dat de doodstraf kent, maar alleen voor zware misdaden als terrorisme en verraad.