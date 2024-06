Met 30,0 graden in De Bilt eerste tropische dag van het jaar

HOUTEN (ANP) - Woensdag heeft het kwik om 16.50 uur in De Bilt de 30 graden bereikt, waarmee het officieel de eerste tropische dag van het jaar is. Eerder op de dag maakte Weeronline al melding van de eerste lokale tropische dag. In Eindhoven werd het omstreeks 15.00 uur 30,2 graden.

In Eindhoven werd met 31,0 graden vooralsnog ook de hoogste waarde gemeten, het Limburgse Arcen komt met 30,2 graden op een tweede plaats. Volgens het weerbureau, dat hierbij uitgaat van de periode 1994-2023, komt de eerste officiële tropische dag vroeger dan gebruikelijk. Gemiddeld was het in die periode op 30 juni voor het eerst tropisch warm in Nederland. Vorig jaar viel de eerste officiële tropische dag op 11 juni. Het werd toen maximaal 30,3 graden op het hoofdstation in De Bilt.

Door de opwarming van het klimaat wordt de kans op tropische warmte groter en doet die zich ook steeds eerder in het jaar voor, aldus Weeronline. Waar het in de periode 1961-1990 gemiddeld nog 4 juli was, is dat de laatste jaren teruggeschoven naar 30 juni. Net zoals vorig jaar verwacht het weerbureau ook voor dit jaar dat het, naar wat gebruikelijk is, uiteindelijk tot vijf tropische dagen komt.