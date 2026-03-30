Maatregelen na hack Financiën raken onder meer schatkistbankieren

DEN HAAG (ANP) - De beperkingen op het ministerie van Financiën als gevolg van een digitale inbraak raken circa 1600 publieke instellingen die hun overtollige middelen bij het departement stallen. Het digitale portaal voor dit zogenoemde schatkistbankieren behoort tot de systemen die uit voorzorg zijn uitgeschakeld. Dat meldt minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer.

Onder meer gemeenten, provincies en waterschappen zijn verplicht het geld dat zij niet direct nodig hebben om hun wettelijke taken uit te voeren, in de schatkist te bewaren. Ook andere instellingen met een publieke taak, zoals het CBS, het KNMI en het UWV, doen aan schatkistbankieren, net als sommige onderwijsinstellingen.

Deelnemers kunnen momenteel het saldo van hun schatkistrekening niet digitaal inzien. Maar zij kunnen nog wel bij hun geld, benadrukt Heinen. Zowel in- als uitgaande betalingen gaan gewoon door. "Waar nodig wordt de minimale dienstverlening handmatig voortgezet, zodat essentiële processen kunnen blijven functioneren."