Midden-Oostengezant VS: wederopbouw Gaza kan 10 tot 15 jaar duren

GAZA-STAD (ANP) - De Amerikaanse Midden-Oostengezant Steve Witkoff schat dat de wederopbouw van de Gazastrook wel tien tot vijftien jaar kan duren, zei hij in een interview met de Amerikaanse nieuwssite Axios. Witkoff was woensdag in Gaza en zei dat er "bijna niets meer over is" van het gebied.

"Het is verbluffend hoe groot de schade daar is", aldus de gezant van president Donald Trump. Witkoff, een voormalig projectontwikkelaar, denkt dat het alleen al vijf jaar gaat duren om alle brokstukken van verwoeste gebouwen op te ruimen. Het zou ook een paar jaar kosten om uit te zoeken wat voor invloed de tunnels van Hamas hebben op de funderingen van gebouwen en daarna zou nog zeker vijf jaar nodig zijn om alles weer op te bouwen. "De indruk bestaat dat we binnen vijf jaar een solide plan kunnen maken voor Gaza, maar dat is onmogelijk. Dit is een wederopbouwplan voor tien tot vijftien jaar."

Trump noemde Gaza afgelopen week "een puinhoop" en opperde dat een groot deel van de Palestijnse bevolking zou moeten worden ondergebracht in Egypte en Jordanië, zodat "de hele boel" kan worden opgeruimd. Witkoff zegt dat hij dat idee niet besproken heeft met de president, maar is het met hem eens dat het gebied "onbewoonbaar" is door de oorlog. "Er staat niets meer overeind. Veel onontplofte explosieven. Het is niet veilig om daar te lopen. Het is heel gevaarlijk. Dat zou ik niet geweten hebben als ik er niet naartoe was gegaan."

Witkoff was de eerste Amerikaanse regeringsfunctionaris die een bezoek bracht aan Gaza in vijftien jaar. De Midden-Oostengezant sprak de afgelopen dagen ook met de Israëlische en de Palestijnse premiers over de volgende fase van het staakt-het-vuren. Bovendien had hij een ontmoeting met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Volgens Axios hoopt Trump de komende jaren te kunnen zorgen voor toenadering tussen Israël en Saudi-Arabië.