Auschwitzoverlevende geeft orde terug uit protest tegen AfD

BERLIJN (ANP/AFP/DPA) - De 99-jarige Holocaustoverlevende Albrecht Weinberg wil een hoge Duitse onderscheiding teruggeven, omdat politiek is samengewerkt met de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD). Woensdag kwam een omstreden migratiemotie van de christendemocratische CDU door het parlement dankzij steun van AfD. Dat is in Duitsland ongewoon.

De Joodse Weinberg overleefde onder meer het massavernietigingskamp Auschwitz. In 2017 kreeg hij de hoogste onderscheiding van Duitsland, de Orde van Verdienste, voor zijn lessen over de Holocaust op scholen. "Ik wil het teruggeven nadat de partijen hun krachten hebben verenigd met rechtse radicalen."

"Mijn ervaring als jong persoon was heel gevaarlijk en vreselijk voor me", zei Weinberg tegen persbureau AFP. Hij vreest naar eigen zeggen "dat het weer gebeurt, dat ik mijn spullen moet pakken en naar een ander land moet gaan dat me wil opvangen".

De 82-jarige Eva Umlauf, die ook Auschwitz heeft overleefd, heeft een open brief geschreven in de Süddeutsche Zeitung. Daarin roept ze CDU op zich te herbezinnen. "Onderschat de rechts-extremisten niet. Keer om op het pad dat woensdag is ingeslagen."