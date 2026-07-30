Migrantenstroom veroorzaakt crisis in Spaanse exclave in Afrika

CEUTA (ANP) - Duizenden migranten zijn donderdag de Spaanse Afrikaanse exclave Ceuta binnengetrokken, vooral via het strand en de zee, melden Spaanse media. Eerder was er sprake van zeker 1500 migranten in een paar dagen tijd. Lokale media wijten de nieuwe plotselinge golf donderdag aan het ontbreken van Marokkaanse grenswachters.

Die zouden gestopt zijn met optreden, waarmee de golf zou zijn uitgelokt. Marokko heeft dit volgens Spaanse media tegengesproken en wijt deze stroom migranten aan criminele elementen. De twee landen zouden inmiddels al overeengekomen zijn dat Marokko de indringers terugneemt.

Spaanse media spreken van vooral jonge Marokkanen. Ze lopen op het strand langs een Marokkaanse grenspost naar een soort pier in zee met een hek erop. Ze omzeilen de pier door het water in te lopen en aan de Spaanse kant het strand weer op te gaan.

Ceuta heeft veel te maken met immigranten, omdat het samen met de veel oostelijker gelegen Spaanse exclave Melilla het enige stuk Europa vormt met een landgrens met Afrika.