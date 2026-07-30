ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Migrantenstroom veroorzaakt crisis in Spaanse exclave in Afrika

Samenleving
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 15:57
anp300726168 1
CEUTA (ANP) - Duizenden migranten zijn donderdag de Spaanse Afrikaanse exclave Ceuta binnengetrokken, vooral via het strand en de zee, melden Spaanse media. Eerder was er sprake van zeker 1500 migranten in een paar dagen tijd. Lokale media wijten de nieuwe plotselinge golf donderdag aan het ontbreken van Marokkaanse grenswachters.
Die zouden gestopt zijn met optreden, waarmee de golf zou zijn uitgelokt. Marokko heeft dit volgens Spaanse media tegengesproken en wijt deze stroom migranten aan criminele elementen. De twee landen zouden inmiddels al overeengekomen zijn dat Marokko de indringers terugneemt.
Spaanse media spreken van vooral jonge Marokkanen. Ze lopen op het strand langs een Marokkaanse grenspost naar een soort pier in zee met een hek erop. Ze omzeilen de pier door het water in te lopen en aan de Spaanse kant het strand weer op te gaan.
Ceuta heeft veel te maken met immigranten, omdat het samen met de veel oostelijker gelegen Spaanse exclave Melilla het enige stuk Europa vormt met een landgrens met Afrika.
loading

POPULAIR NIEUWS

hero-optie1-promenade

Vroeg met pensioen naar de zon? Nederland betaalt ziektekosten niet meer

57df2d3f-ceac-5a16-a007-fa8c0cc325b5

De uitpondgolf is bijna voorbij: zoveel duurder wordt een koophuis als je wacht tot 2027"

hero-laagwater-kribben-illustratie

Alarmfase 2: Nederland verdeelt zijn water nu volgens noodregels

0_Toilet-roll-holder-with-toilet-paper

WC-rol, handschrift, orde: wat kleine details echt over je zeggen (en wat niet)

233842031_m

Geen wachtwoord nodig: hackers misbruiken ernstig lek in inlogsysteem Google

shutterstock_2712242023

Het gifkikkertje wordt eindelijk iets schoner: waarom je aardbei nog steeds vol gif zit

Loading