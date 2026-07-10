Milieuclubs verwijten Noord-Brabant gebruik van onjuiste cijfers

DEN BOSCH (ANP) - Drie milieuorganisaties beschuldigen de provincie Noord-Brabant ervan bewust onjuiste stikstofcijfers te gebruiken ter voorbereiding van een nieuwe natuurvergunning voor de RWE-biomassacentrale Amer in Geertruidenberg. De provincie zou de huidige uitstoot van stikstof en ammoniak op papier kunstmatig hoog maken, zodat het net lijkt alsof in de nieuwe situatie sprake is van een forse daling.

Stichting MOB, Comité Schone Lucht en Vereniging Leefmilieu procederen al jaren tegen de provincie. Ze willen aantonen dat de uitstoot van ammoniak bij de Amercentrale veel lager is dan de provincie aangeeft. Noord-Brabant stelde dat het om 175 ton per jaar gaat en dat dit wordt verlaagd naar 50 ton. Maar in officiële nationale registraties staat dat Amer nagenoeg geen ammoniak uitstoot, benadrukken de organisaties. Ze stellen dat de provincie bij de berekeningen installaties meetelt die al meer dan tien jaar niet in gebruik zijn.

De provincie Noord-Brabant zegt "kennisgenomen" te hebben van de zienswijze van de milieuorganisaties.