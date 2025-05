Milieuorganisaties kondigen groot aantal nieuwe stikstofzaken aan

NIJMEGEN (ANP) - Mobilisation for the Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu zeggen op korte termijn veel nieuwe zaken te beginnen over de stikstofuitstoot van "megastallen, piekbelasters en PAS-melders". Ze hadden landbouwminister Femke Wiersma (BBB) voorgesteld om in gesprek te gaan over "realistische oplossingen", maar kregen geen reactie. Daarom zien ze "geen andere keuze" dan nog meer juridische procedures voeren. Daarvan hebben ze er al veel gewonnen.

"De komende weken kunnen provincies als bevoegd gezag een groot aantal nieuwe intrekkingsverzoeken en handhavingsverzoeken tegemoet zien", kondigen de milieuorganisaties aan. Ze zouden naar eigen zeggen liever hun expertise inzetten om aan oplossingen te werken. "Als het bestuur niet levert, dan zal de bestuursrechter andermaal moeten ingrijpen", concluderen ze.

De organisaties benadrukken dat de Nederlandse natuur al decennia lijdt onder te hoge stikstofconcentraties. Ook wijzen ze op de economische schade van de impasse.