Vele daders van zedendelicten en geweldsmisdrijven lopen nog vrij rond door fout met naam in strafdossier

De namen van verdachten in 867 zaken zijn verkeerd geregistreerd, waardoor daders mogelijk hun straf kunnen ontlopen of onschuldige burgers worden veroordeeld. Dat meldt de Algemene Rekenkamer in het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek, op basis van cijfers van de Justitiële Informatiedienst (Justid).

In 141 zaken gaat het om ernstige strafbare feiten als zedendelicten of geweldsmisdrijven. Onder andere daarom spreekt de Rekenkamer van een "ernstige onvolkomenheid". Het is volgens de rekenmeesters al sinds 2012 onduidelijk wat moet gebeuren als een rechter een veroordeling uitspreekt op een onjuiste naam.