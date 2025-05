Rekenkamer: begroting verbouwing Binnenhof 'onrealistisch laag'

DEN HAAG (ANP) - Het oorspronkelijke budget van 475 miljoen euro voor de verbouwing van het historische Binnenhof was "onrealistisch laag" in 2015. Dat oordeelt de Rekenkamer in de verantwoordingsstukken. De renovatie wordt naar verwachting nu vier keer duurder, ruim 2 miljard euro.

Toenmalig minister Stef Blok van Wonen presenteerde dat bedrag zonder dat er een ontwerp lag. Ook had hij er geen rekening mee gehouden dat het verspijkeren van het historische en complexe Binnenhof, niet vergelijkbaar is met die van een 'gewoon' gebouw.

De verantwoordelijk minister geeft elke twee jaar een update over de verbouwing, maar die schiet volgens de Rekenkamer tekort. In die rapportage staat namelijk niets over de volledigheid of kwaliteit van de informatie en dus hoe realistisch het budget is. Daarbij valt het de Rekenkamer op dat de ministersupdate "niet overeenkomt met de interne rapportages van het Rijksvastgoedbedrijf, dat structureel hogere kosten voorspelt."