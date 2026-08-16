Militair van noodeenheid komt om bij natuurbrand in Spanje

ZARAGOZA (ANP/AFP) - Bij het blussen van een natuurbrand in de Spaanse regio Aragón is een militair omgekomen. President van de regio Jorge Azcón heeft de familie en collega's van het slachtoffer gecondoleerd op X.

Het zou gaan om een militair van een gespecialiseerde eenheid die direct kan optreden bij grote rampen. Lokale media berichten dat zijn vrachtwagen was gekanteld.

Volgens de regionale autoriteiten zijn er zo'n duizend brandweermensen in de regio bezig met het bestrijden van de brand, de grootste brandweerinzet in de regio ooit. Ook Franse eenheden zijn aanwezig om te helpen. Minstens 16.000 hectare aan land is getroffen door de natuurbrand en meer dan duizend inwoners van de omliggende plaatsen moesten hun huizen verlaten.