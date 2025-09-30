Nieuwste Ipsos-peiling laat verrassende verschuivingen zien op rechts

De nieuwste Ipsos I&O-peiling van 29 september 2025 zorgt voor flink wat opschudding in politiek Den Haag. De PVV is nog altijd de grootste, maar zakt vergeleken met de huidige zetelverdeling (37) zes zetels naar 31. De positieve verrassingen komen van het CDA , JA21 en D66

Het CDA heeft zich vanuit de politieke marge spectaculair teruggevochten van 5 naar maar liefst 25 zetels. Het lijkt erop dat de christendemocraten een nieuwe plek in het politieke midden hebben gevonden. Met 25 virtuele zetels laat Henri Bontenbal de oude CDA-tijden herleven en positioneert de partij zich als een serieuze machtsfactor.

Rob Jetten in de lift

Voor het eerst sinds 1994 staat D66 (15 virtuele zetels) er beter voor dan VVD (14). Opvallend is ook de opkomst van JA21, dat groeit van 1 naar 11 zetels. Kleine partijen als PvdD, Denk, Volt en FvD staan nu allemaal op 4 zetels. BBB levert er twee in, van 7 naar 5.

Grote verliezers

VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz zit al maanden in de hoek waar de klappen vallen en sukkelt dapper door op populistisch rechts. De liberalen kelderen van 24 naar 14 zetels en zakken daarmee naar plek 5. Maar het meest dramatisch is de neergang van Nieuw Sociaal Contract. Waar Pieter Omtzigt eerder nog 20 zetels binnenhaalde, blijft er in deze peiling niets van over: NSC staat op nul.

Als deze trend doorzet, gaat het politieke speelveld in Nederland flink door elkaar heen worden geschud. Bekijk hieronder het volledige overzicht van de Ipsos I&O-peiling van 29 september 2025: