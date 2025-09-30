ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuwste Ipsos-peiling laat verrassende verschuivingen zien op rechts

Politiek
door Nina van der Linden
dinsdag, 30 september 2025 om 11:40
bijgewerkt om dinsdag, 30 september 2025 om 11:43
ANP-537821864
De nieuwste Ipsos I&O-peiling van 29 september 2025 zorgt voor flink wat opschudding in politiek Den Haag. De PVV is nog altijd de grootste, maar zakt vergeleken met de huidige zetelverdeling (37) zes zetels naar 31. De positieve verrassingen komen van het CDA, JA21 en D66.
Het CDA heeft zich vanuit de politieke marge spectaculair teruggevochten van 5 naar maar liefst 25 zetels. Het lijkt erop dat de christendemocraten een nieuwe plek in het politieke midden hebben gevonden. Met 25 virtuele zetels laat Henri Bontenbal de oude CDA-tijden herleven en positioneert de partij zich als een serieuze machtsfactor.
Rob Jetten in de lift
Voor het eerst sinds 1994 staat D66 (15 virtuele zetels) er beter voor dan VVD (14). Opvallend is ook de opkomst van JA21, dat groeit van 1 naar 11 zetels. Kleine partijen als PvdD, Denk, Volt en FvD staan nu allemaal op 4 zetels. BBB levert er twee in, van 7 naar 5.
Grote verliezers
VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz zit al maanden in de hoek waar de klappen vallen en sukkelt dapper door op populistisch rechts. De liberalen kelderen van 24 naar 14 zetels en zakken daarmee naar plek 5. Maar het meest dramatisch is de neergang van Nieuw Sociaal Contract. Waar Pieter Omtzigt eerder nog 20 zetels binnenhaalde, blijft er in deze peiling niets van over: NSC staat op nul.
Als deze trend doorzet, gaat het politieke speelveld in Nederland flink door elkaar heen worden geschud. Bekijk hieronder het volledige overzicht van de Ipsos I&O-peiling van 29 september 2025:
Bron: Ipsos I&O

Lees ook

Peiling: krimp van VVD zet door, groei van CDA en JA21 ookPeiling: krimp van VVD zet door, groei van CDA en JA21 ook
Peiling: VVD, D66 en JA21 ongeveer op gelijke hoogtePeiling: VVD, D66 en JA21 ongeveer op gelijke hoogte
Peiling: nieuwe maatregelen coalitie kunnen kiezers niet bekorenPeiling: nieuwe maatregelen coalitie kunnen kiezers niet bekoren
Peiling: rechtse meerderheid (zelfs als je Forum meetelt) verdwenen, verschuiving van 25 zetels naar linksPeiling: rechtse meerderheid (zelfs als je Forum meetelt) verdwenen, verschuiving van 25 zetels naar links
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-476549432

Dit is waarom je de douchekop vaker moet schoonmaken (en zo doe je dat het beste)

ANP-532153418

Yuval Hariri: Waarom Oekraïne de oorlog aan het winnen is

348001_m

Deze Chinese uitvinding kan gebroken botten in minuten herstellen

shutterstock_2675134405

Werkt vaguszenuwstimulatie? De wetenschap achter een tovermiddel

65471927_m

Deze karaktereigenschappen voorspellen of je langer leeft

anp290925121 1

NSC: Schoof moet aangifte doen van lek door oud-minister Faber

Loading