ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Miljoen mensen verwacht bij WK-huldiging in Madrid

Samenleving
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 2:10
anp200726010 1
MADRID (ANP) - De spelers van wereldkampioen Spanje zullen maandag in het centrum van Madrid gehuldigd worden. De autoriteiten verwachten dat daar ongeveer 1 miljoen mensen op afkomen.
De voetballers worden om 12.50 uur (lokale tijd) verwacht op de luchthaven van Madrid, waarna ze vanaf de ambtswoning van premier Pedro Sánchez in een parade naar het Plaza de Cibeles zullen trekken. Daar vindt een ceremonie plaats.
Er is extra beveiliging in de Spaanse hoofdstad en er zijn vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Ook in de nacht van zondag op maandag wordt de WK-winst van Spanje door supporters gevierd in Madrid.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2657181809

Koelte is van korte duur — hittegolf nummer vier in de maak

shutterstock_2678252061

Nieuwe regels handbagage 2026: dit mag nog gratis mee bij Ryanair, easyJet en Transavia

ANP-504475053

Wit schuim op het strand? Waarom je er beter niet doorheen loopt

shutterstock_2751065201

Zoveel eigen geld heb je nú nodig om als starter een huis te kopen – en het is een record

shutterstock_2215634101

Je energierekening daalt niet? Deze 5 ‘stille stroomvreters’ kosten je ongemerkt honderden euro’s per jaar

shutterstock_1833729397

Waarom mannen minstens 21 keer per maand moeten masturberen

Loading