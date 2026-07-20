Miljoen mensen verwacht bij WK-huldiging in Madrid

MADRID (ANP) - De spelers van wereldkampioen Spanje zullen maandag in het centrum van Madrid gehuldigd worden. De autoriteiten verwachten dat daar ongeveer 1 miljoen mensen op afkomen.

De voetballers worden om 12.50 uur (lokale tijd) verwacht op de luchthaven van Madrid, waarna ze vanaf de ambtswoning van premier Pedro Sánchez in een parade naar het Plaza de Cibeles zullen trekken. Daar vindt een ceremonie plaats.

Er is extra beveiliging in de Spaanse hoofdstad en er zijn vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Ook in de nacht van zondag op maandag wordt de WK-winst van Spanje door supporters gevierd in Madrid.