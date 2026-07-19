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Premier wil ​​schaakster Judit Polgár als president van Hongarije

Samenleving
door anp
zondag, 19 juli 2026 om 22:59
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BOEDAPEST (ANP/BLOOMBERG) - De Hongaarse premier Peter Magyar heeft schaaklegende Judit Polgár voorgedragen als de volgende president van Hongarije. Volgens hem heeft het land behoefte aan een staatshoofd "waar elke Hongaar trots op kan zijn" nadat Tamás Sulyok zaterdag aftrad.
Magyar liet via Facebook weten dat hij Polgár maandag ontmoet en haar dan zal vragen of zij bereid is de functie te bekleden totdat Hongarije een nieuwe grondwet heeft aangenomen. De schaakster heeft nog niet op het voorstel gereageerd.
De 49-jarige Polgár wordt algemeen beschouwd als de beste vrouwelijke schaker aller tijden. Ze stond 26 jaar onafgebroken bovenaan de wereldranglijst voor vrouwen en werd op 15-jarige leeftijd de jongste grootmeester in de geschiedenis.
Naar verwachting kiest het parlement, ​​waar Magyars partij Tisza een tweederdemeerderheid heeft, een nieuwe president vóór de nationale feestdag van Hongarije op 20 augustus.
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