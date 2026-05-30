ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Minder mensen verbleven afgelopen nacht in opvanglocatie Warffum

Samenleving
door anp
zaterdag, 30 mei 2026 om 9:59
anp300526054 1
WARFFUM (ANP) - In het Groningse Warffum zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 45 asielzoekers opgevangen, meldt het Rode Kruis. Dat is minder dan een nacht eerder, toen er 82 mensen in de nachtopvang sliepen. Volgens een woordvoerster van het Rode Kruis wijst het lagere aantal er vermoedelijk op dat meer mensen zijn doorgestroomd naar andere opvanglocaties.
Twee mensen kozen er afgelopen nacht vrijwillig voor om op het grasveld in Ter Apel te overnachten.
In de tijdelijke nachtopvang in Warffum kunnen maximaal 150 mensen slapen. De gemeente Het Hogeland, waar Warffum onder valt, regelt tot maandagochtend extra nachtopvang voor asielzoekers voor wie in Ter Apel geen plek is. Eerder in de week verzorgde de gemeente Groningen deze tijdelijke nachtopvang.
De asielzoekers worden elke ochtend teruggebracht van de opvanglocatie naar Ter Apel. Vanuit Warffum is dat ruim een uur rijden.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 436320629

Plagen in de voorraadkast: Deze kleine diertjes knabbelen mogelijk aan je pasta, meel of rijst

196807164 l

Calculator: zo oud word je

191719844_m

Gek genoeg piekt op deze leeftijd je behoefte aan seks

188909544_m

Deze drie drankjes hydrateren beter dan water

anp290526127 1

Rusland zegt snel met tegenmaatregelen tegen Roemenië te komen

shutterstock_2693716893

Nederland werkt het minst van heel Europa en toch zijn we rijk

Loading