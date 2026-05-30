Minder mensen verbleven afgelopen nacht in opvanglocatie Warffum

WARFFUM (ANP) - In het Groningse Warffum zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 45 asielzoekers opgevangen, meldt het Rode Kruis. Dat is minder dan een nacht eerder, toen er 82 mensen in de nachtopvang sliepen. Volgens een woordvoerster van het Rode Kruis wijst het lagere aantal er vermoedelijk op dat meer mensen zijn doorgestroomd naar andere opvanglocaties.

Twee mensen kozen er afgelopen nacht vrijwillig voor om op het grasveld in Ter Apel te overnachten.

In de tijdelijke nachtopvang in Warffum kunnen maximaal 150 mensen slapen. De gemeente Het Hogeland, waar Warffum onder valt, regelt tot maandagochtend extra nachtopvang voor asielzoekers voor wie in Ter Apel geen plek is. Eerder in de week verzorgde de gemeente Groningen deze tijdelijke nachtopvang.

De asielzoekers worden elke ochtend teruggebracht van de opvanglocatie naar Ter Apel. Vanuit Warffum is dat ruim een uur rijden.