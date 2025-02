Minderjarige betrapt bij plaatsen explosief in Oosthuizen

OOSTHUIZEN (ANP) - Getuigen hebben zaterdag net na middernacht een minderjarige betrapt die een explosief plaatste op de Kleine Werf in Oosthuizen (Noord-Holland). Ze hielden die persoon vast tot de politie kwam. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het explosief elders laten ontploffen.

Vrijdag was er in dezelfde straat ook al een poging om een explosie te veroorzaken. Ook toen zag een getuige iemand die een explosief achterliet, maar het is niet duidelijk of het dezelfde verdachte is.

De gemeente Edam-Volendam, waar Oosthuizen onder valt, heeft besloten cameratoezicht in de straat in te stellen.