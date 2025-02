Per ongeluk papier meegewassen? Zo krijg je de pluisjes weer uit je kleding

Iedereen maakt het weleens mee: je stopt je spijkerbroek in de was zonder de zakken te controleren. Een vergeten papieren zakdoekje zorgt voor een broek vol witte pluisjes. Geen paniek, de oplossing is te vinden in de badkamer.

Pijnstillers

Een simpele manier om pluisjes te verwijderen is met aspirine. Dit middeltje uit de medicijnkast werkt verrassend goed. Doe vier aspirines in de wasmachine en was je broek opnieuw. Of los een paracetamol op in een emmer heet water en laat je broek hier een paar uur in weken. Hoe lang precies, hangt af van de hoeveelheid pluisjes en kledingstukken. Aspirine tast de stof niet aan, dus je hoeft niet bang te zijn voor schade.

Droger als alternatief

Wil je geen pijnstillers gebruiken? De droger is ook een prima optie. Klop eerst je broek goed uit, zodat losse stukjes papier verdwijnen. Een pluizenroller kan ook helpen om het ergste vuil te verwijderen.

Stop je broek daarna in de droger. Het ingebouwde pluizenfilter vangt een groot deel van de pluisjes op. Zijn ze nog niet allemaal weg? Dan kun je de droogcyclus herhalen.

Let op: spijkerbroeken kunnen in de droger krimpen of sneller slijten. Gebruik deze methode alleen als de andere oplossing niet werkt of geen optie is.

Bron: RTL