Minister Agema heeft spijt van sturen tweet

DEN HAAG (ANP) - Vicepremier en minister van Volksgezondheid Fleur Agema heeft er "spijt" van dat ze een politiek gevoelige tweet heeft gestuurd tijdens het debat over de regeringsverklaring. Dat leidde tot een schorsing van het debat en een standje van minister-president Dick Schoof voor de PVV'er.

"Ik had die tweet niet moeten plaatsen en zal dat niet meer doen", aldus Agema. De zeer ervaren politica zei na het debat over de regeringsverklaring tegen de media dat het niet haar bedoeling was nieuws te maken met de tweet. "Ik vond het oneerlijk wat er over mij werd gezegd, dat raakte mij."

De nieuwe premier probeerde de hele dag duidelijk te maken dat het kabinet niemand uitsluit en dus ook geen vrouwen die een hoofddoekje dragen. Binnen de anti-islamitische PVV is vaak geageerd tegen het hoofddoekje. Partijleider Geert Wilders pleitte al eens voor een "kopvoddentax".

Terwijl Schoof de Kamer probeerde te overtuigen, stuurde Agema een tweet de wereld in waarin zij een screenshot deelde van een interview met Femke Halsema toen ze leider was van GroenLinks waarin ze zegt het liefst vrouwen zonder hoofddoek te zien. Daarnaast plaatste de vicepremier een bericht van Halsema van deze dag waarin die haar steun uitsprak voor Esmah Lahlah van GroenLinks-PvdA die in het debat opkwam voor haar recht om het hoofddoek te dragen.

Volgens de oppositie doorbrak Agema met haar tweet de eenheid van kabinetsbeleid en zou ze er ook premier Schoof mee ondermijnen. Het leidde tot heftige debatten, ook tussen de leiders van VVD en PVV. Schoof zei dat is afgesproken dat bewindslieden niet meer gaan twitteren tijdens debatten. Hij noemde de situatie "ongelukkig".