Minister Heinen van Financiën in Brussel: Nederland blijft streng

BRUSSEL (ANP) - De nieuwe Nederlandse regering blijft in Brussel op begrotingsdiscipline hameren. Dat heeft minister Eelco Heinen van Financiën in Brussel gezegd.

Traditioneel staat Nederland bekend als een land dat streng is op naleving van de Europese afspraken over een beperkt begrotingstekort en een staatsschuld die niet groter is dan 60 procent van het bruto binnenlands product.

Andere EU-landen waren nieuwsgierig naar de nieuwe Nederlandse regering en haar standpunt hierover, zo wist Heinen (VVD). Maar volgens hem verandert er dus weinig. "Ik wil hier laten uitschijnen dat Nederland een constructieve partner is in de traditie van begrotingsdiscipline", aldus Heinen vlak voor zijn eerste overleg met zijn collega's uit de Eurogroep, de EU-landen met de euro als betaalmiddel.