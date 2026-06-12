Minister: niet meteen problemen door storing met asielsysteem

DEN HAAG (ANP) - De storing met het asielsysteem Eurodac levert niet meteen problemen op in Nederland, verzekerde migratieminister Bart van den Brink na afloop van de ministerraad. Middels dit systeem kunnen landen informatie als vingerafdrukken uitwisselen, om na te gaan of iemand in een andere EU-lidstaat ook al een asielaanvraag heeft gedaan. Die gegevens worden nu nog steeds verzameld in Ter Apel, maar kunnen door de storing pas later worden verstuurd.

Als de storing niet te lang duurt, levert de storing daarom geen vertraging op in het aanmeldproces, verwacht de CDA-minister.

Dat neemt niet weg dat hij baalt van de storing op de dag waarop het Europese migratiepact in werking treedt. "Je wil natuurlijk op dag één dat alles gelijk goed draait en dat het goed werkt. Er zal met man en macht gewerkt worden om dit op te lossen", aldus Van den Brink.