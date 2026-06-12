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Bewoners flat Amsterdam vannacht nog niet naar huis

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 14:16
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AMSTERDAM (ANP) - De bewoners van de flat naast het pand in Amsterdam Nieuw-West waar afgelopen nacht een explosie is geweest, kunnen komende nacht nog niet naar huis. Voor wie dat wil, wordt opvang geregeld op verschillende locaties, meldt de gemeente.
Ongeveer vierhonderd flatbewoners werden in de nacht van donderdag op vrijdag geëvacueerd nadat er een ontploffing was geweest in een naastgelegen gebouw. In het getroffen pand waren een sportschool en een fysiotherapiepraktijk gevestigd. Ook zaten er opslagruimtes in. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Zeker zeven mensen raakten gewond, van wie twee ernstig.
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