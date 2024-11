Minister Servië stapt op na dodelijke ramp treinstation

BELGRADO (ANP/AFP/RTR) - De Servische verkeersminister Goran Vesic stapt op na een dodelijke ramp op een treinstation in de stad Novi Sad, waarbij zeker veertien personen om het leven kwamen. Het incident leidde afgelopen weekeinde tot protesten tegen de regering in de hoofdstad Belgrado. Demonstranten zeiden dat er corruptie in het spel was en riepen op tot het vertrek van Vesic.

De doden, onder wie twee kinderen, vielen vrijdagmiddag toen een overkapping instortte van het belangrijkste station in Novi Sad. De oorzaak is nog niet vastgesteld, maar media speculeren over roestvorming. Het gebouw uit 1964 werd gerenoveerd door een Chinese firma, maar niet het ingestorte afdak boven de ingang. Zaterdag was een dag van nationale rouw.