Inleveren van Douwe Egberts-spaarpunten niet mogelijk bij Blokker

DEN HAAG (ANP) - Douwe Egberts laat weten dat hun spaarpunten momenteel niet bij Blokker-winkels ingeleverd kunnen worden, maar dat de waardepunten hun geldigheid behouden. Dit heeft het bedrijf bekendgemaakt naar aanleiding van het uitstel van betaling dat Blokker heeft aangevraagd.

"We zijn in overleg met Blokker over de ontstane situatie en mogelijkheden. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij dat melden", aldus het bedrijf. "Het spaarprogramma is en blijft van Douwe Egberts, dus jouw punten behouden hun waarde." De spaarpunten konden alleen bij winkels van Blokker ingeleverd worden.

Blokker maakte maandag bekend in "acute geldnood" te zitten en dat er uitstel van betaling aangevraagd moest worden. Het 128 jaar oude winkelbedrijf kampte de afgelopen jaren met miljoenenverliezen. Uitstel van betaling leidt vaak tot een faillissement.