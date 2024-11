Sabalenka na zege op Paolini naar laatste vier WTA Finals

RIYAD (ANP) - Tennisster Aryna Sabalenka heeft zich na twee zeges verzekerd van een plaats bij de laatste vier van de WTA Finals. De nummer 1 van de wereld won eerst van de Chinese Zheng Qinwen en daarna ook van Jasmine Paolini, in twee sets: 6-3 7-5.

Met twee zeges in twee sets op het eindejaarstoernooi in het Saudische Riyad, is Sabalenka zeker van een plaats bij de eerste twee in de groep. De 26-jarige Belarussische liep in de eerste set uit naar 4-0 in games en liet die voorsprong niet meer in gevaar komen. In de tweede set herstelde Sabalenka zich van een 2-0-achterstand en maakte ze het na een break op 5-5 op eigen service af.

Eerder op de dag won Zheng in drie sets van Elena Rybakina uit Kazachstan: 7-6 (4) 3-6 6-1. Voor Rybakina was dat de tweede nederlaag.

Vorig jaar werd het eindejaarstoernooi, bedoeld voor de beste acht speelsters van het jaar, gewonnen door de Poolse Iga Swiatek. Toen werd het toernooi in het Mexicaanse Cancún gespeeld.

De WTA Finals duren tot zaterdag.