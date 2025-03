Minister Veldkamp bezorgd om geweld in Syrië

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Caspar Veldkamp, is bezorgd over berichten over oplaaiend geweld in Syrië, meldt hij vrijdagavond laat op X. In het kustgebied in het noordwesten van Syrië zijn de hevigste gevechten uitgebroken sinds de val van het regime van Bashar al-Assad, eind vorig jaar. Aanhangers van het verdreven regime verzetten zich er tegen het nieuwe bewind.

De Nederlandse Speciaal Gezant voor Syrië heeft een bezoek gebracht aan de Syrische hoofdstad Damascus, schrijft Veldkamp. Daar riep hij alle partijen op om af te zien van geweld. Zelf heeft Veldkamp eerder deze week ook contact gehad met de buitenlandminister van de interim-regering. Hij heeft hem opgeroepen om "alle gemeenschappen die de Syrische samenleving vormen, waaronder christenen, Koerden, alawieten en druzen, te respecteren".

De verdreven president Assad behoort tot de alawieten, een sjiitische minderheid. Veiligheidstroepen zouden tientallen leden van de alawitische minderheid hebben geëxecuteerd, meldt het in Groot-Brittannië gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.