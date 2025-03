Skeletonster Bos verovert voor het eerst wereldtitel

LAKE PLACID (ANP) - Skeletonster Kimberley Bos is voor het eerst in haar carrière wereldkampioen geworden. De 31-jarige Edese verdedigde in Lake Placid in de vierde heat haar leidende positie met succes. Het zilver is voor de Amerikaanse Mystique Ro, Anna Fernstädt uit Tsjechië pakte het brons.

Bos moest op het WK van 2023 in Sankt Moritz op 0,01 seconde genoegen nemen met zilver. Dat was tot nu haar enige WK-medaille. De skeletonster zorgde bij de Olympische Spelen van Beijing in 2022 voor een primeur met een bronzen medaille, de eerste olympische medaille voor Nederland in deze sport. Bos werd in 2022 ook Europees kampioene en zorgt nu ook voor de eerste Nederlandse wereldtitel.