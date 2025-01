Ministerie: storing Duitse luchthavens waarschijnlijk geen hack

BERLIJN (ANP/DPA) - De storing op veel luchthavens in Duitsland van vrijdag lijkt niet te zijn veroorzaakt door een hackaanval, meldt het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. Door de storing ontstonden lange rijen op onder meer de luchthavens van Keulen, Düsseldorf en Dortmund voor de paspoortcontrole, omdat aankomende passagiers niet door de poortjes konden. Vooral reizigers die van buiten het Schengengebied kwamen, hadden er last van.

"Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen voor een hackersaanval of een ander IT-beveiligingsincident", aldus een woordvoerder. De storing kwam volgens het ministerie door een storing in een informatiesysteem dat wordt beheerd door de Duitse federale recherche. In sommige gevallen moest de controle handmatig worden uitgevoerd.

De storing was vrijdagavond grotendeels opgelost, maar volgens de woordvoerder duurt het nog wel een paar dagen voordat het probleem helemaal weg is.