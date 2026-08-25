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Mogelijk honderd woningen in Frankrijk onbewoonbaar door tornado

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 18:24
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POMAS (ANP/RTR/AFP) - Van de circa driehonderd beschadigde woningen in het door een tornado getroffen Zuid-Franse dorp Pomas moet mogelijk een honderdtal als verloren beschouwd worden. Dat melden lokale autoriteiten. Naar de precieze omvang van de schade wordt nog onderzoek gedaan.
Het zuidelijke departement Aude kampte maandagavond en -nacht met noodweer, waarbij een tornado ontstond. Rond de driehonderd van de circa vijfhonderd woningen in Pomas raakten daarbij beschadigd. Ook raakten tientallen mensen gewond, van wie sommigen naar het ziekenhuis werden overgebracht. Dinsdagochtend zaten nog zo'n 1400 huishoudens in de regio zonder stroom, meldt BFMTV. De politie werd ingezet om plunderingen in de getroffen huizen te verhinderen.
Hoewel tornado's in Frankrijk vaker voorkomen, is de schade die maandag werd aangericht aanzienlijk. Weerwaarschuwingen voor verschillende regio's zijn inmiddels ingetrokken, al wordt later deze week opnieuw noodweer verwacht.
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