ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wielrenner Pogačar zet Vuelta naar zijn hand met knappe solo

Sport
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 18:23
anp250826142 1
ANDORRA LA VELLA (ANP) - Wielrenner Tadej Pogačar heeft al tijdens de vierde etappe van de Vuelta de concurrentie op grote achterstand gezet. De Sloveense rodetruidrager van UAE Team Emirates won de bergrit over een kleine 105 kilometer met start en finish in Andorra la Vella na een lange solo.
De Belg Jarno Widar was op 2.39 de snelste van de achtervolgende groep, voor de Oostenrijker Felix Gall. Pogačar heeft in het algemeen klassement al een voorsprong van 3.21 op zijn landgenoot en viervoudig Vuelta-winnaar Primož Roglič.
Een dag na de door hevige hagelbuien gestaakte derde etappe trokken de renners meteen na de start de bergen in voor de korte, maar zware rit. Na drie beklimmingen van de eerste en een van de derde categorie wachtte een snelle afdaling naar de hoofdstad van Andorra.
Pogačar versnelt
Visma-Lease a Bike ging tijdens de eerste klim in de aanval. De ploeg had vier man, onder wie Steven Kruijswijk en de Belg Wout van Aert, in de vroege vlucht. Die poging strandde echter al snel.
Op de tweede beklimming, op meer dan 50 kilometer van de streep, nam Pogačar zelf het initiatief. De Oostenrijker Felix Gall probeerde nog even aan te haken, maar de Sloveen ging te snel. Hij had binnen de kortste keren een grote voorsprong te pakken.
In de achtergrond vonden Gall, Roglič, de Spanjaard Enric Mas, de Amerikaan Sepp Kuss en de Brit Oscar Onley elkaar. De vijf kregen in de slotfase gezelschap van onder anderen Widar.
loading

POPULAIR NIEUWS

image-optimizer

B&B vol liefde-kandidaat Fred Ros in 2004 geïnterviewd door Matthijs van Nieuwkerk: “Denk jij wel eens bij jezelf: wat ben ik een aansteller?”

shutterstock_2733275357

Waarom steeds meer Nederlanders een stokoude auto kopen

160659459_m

Deze simpele test van 30 seconden zegt verrassend veel over hoe oud je wordt

kringen-vliegtuig-etiquette-2-rugleuning

Van wie is die middelste armleuning? De ongeschreven regels aan boord die iedereen kent, behalve die ene medepassagier

_91221635_trump

Dokters slaan alarm: Trumps buikje kruipt richting obesitas

0b226c450798410ac541646c86ec31afd840e5beab817a5d84fa821e7db61981ec84c3b4a3f072a7a2e1899c9fb06c6e0aeb9e90a187c897350804420559ee1d9a772d4fe15c403d42d67c5ad9e7fec97640380e2040b9066ac04022e6f18e493d69fcf2d0317c29db66fb8a849d2bb0

Canada dreigt de stroom naar Amerika af te sluiten

Loading