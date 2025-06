Mogelijk tropisch warm op zonnig Pinkpop

LANDGRAAF (ANP) - Het wordt komend weekend behoorlijk warm op Pinkpop. Volgens Weeronline kan de temperatuur in Limburg zondag oplopen tot tropische waarden. Ook op de andere festivaldagen is het warm met veel zon.

Vrijdag wordt het 25 graden, op zaterdag wordt het met 29 graden een stuk warmer. In de nacht daalt de temperatuur niet onder de 17 graden. De laatste festivaldag wordt het warmst met in de middag ruim 30 graden. Pinkpop heeft meer schaduwplekken op het terrein gecreëerd en adviseert bezoekers om zonwerende kleding mee te nemen, genoeg water te drinken en zich goed in te smeren tegen de zon.

In het weekend staan meer evenementen op het programma, zoals het Festival Op de Ring op de A10 rond Amsterdam. Volgens Weeronline wordt het zaterdag ongeveer 27 graden. De organisatie neemt vanwege de zomerse temperaturen extra maatregelen. Zo zijn er extra waterpunten bij de ingang, insmeerplekken en extra EHBO-ondersteuning.

Op Terschelling, waar festival Oerol plaatsvindt, is het dit weekend wat koeler. Zaterdag wordt het ongeveer 23 graden, op zondag 26 graden.