NSC'er Boomsma beraadt zich nog op kandidatuur lijsttrekkerschap

DEN HAAG (ANP) - NSC-Kamerlid Diederik Boomsma overweegt nog of hij zich kandidaat stelt voor het lijsttrekkerschap voor zijn partij, nu het bestuur een voorkeur heeft uitgesproken voor Eddy van Hijum. "Ik ben me op dit moment aan het beraden en daar kom ik op terug", aldus de asielwoordvoerder van de partij.

Het partijbestuur maakte eerder bekend de voorkeur te geven aan vicepremier Van Hijum, die geldt als een vertrouweling van oprichter Pieter Omtzigt. Huidig fractieleider Nicolien van Vroonhoven is dat ook. Zij is zelf niet beschikbaar, maar liet zich afgelopen weekeinde in een gesprek met Trouw ontvallen dat ze Boomsma niet zag zitten.

Haar ontboezeming verbaasde Boomsma. Van Vroonhoven vertelde dinsdag dat ze haar woorden heeft teruggenomen en hem heel veel sterkte heeft gewenst, mocht hij besluiten zich kandidaat te stellen.