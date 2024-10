Museum Panorama Mesdag in bezit van schaars strandgezicht De Bock

DEN HAAG (ANP) - Museum Panorama Mesdag is via een particuliere schenking in het bezit gekomen van het schilderij Vissersboten op het strand van de 19e-eeuwse kunstenaar Théophile de Bock van de Haagse School. De schilder is een van de kunstenaars die op verzoek van Hendrik Willem Mesdag meewerkten aan het beroemde werk Panorama van Scheveningen. Strandgezichten van de hand van De Bock zijn schaars, zegt het museum.

Vissersboten op het strand is ongedateerd, maar volgens het museum bestaat "sterk het vermoeden" dat De Bock het maakte in de tijd dat hij meehielp aan het panorama. "Met de bomschuiten op het strand, en de imposante wolkenluchten oogt het als een vingeroefening voor zijn bijdrage aan het Panorama", aldus het museum. Het schilderij "verrijkt" de kennis over het panorama dan ook. Vissersboten op het strand is gerestaureerd en schoongemaakt en wordt tentoongesteld in het museum.

Het particuliere Museum Panorama Mesdag in Den Haag is gewijd aan de kunstschilders Hendrik Willem Mesdag en Sientje Mesdag-Van Houten en hun tijdgenoten. Het Panorama van Scheveningen is een 360 gradenschilderij uit 1881 van het toenmalige vissersdorp. Het is volgens het museum met zijn meer dan 140 jaar het oudste panorama ter wereld dat nog op zijn oorspronkelijke locatie te zien is.